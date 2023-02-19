Обсуждаем слив Atomic Heart, проблемы Hogwarts Legacy и фильм «Человек-муравей 3»
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«Чемпионат» на связи! Мы продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в 17-й раз проводим большой вечерний стрим, на котором обсудим слив Atomic Heart, проблемы Hogwarts Legacy и плохие отзывы о фильме «Человек-муравей 3». И обсудим самые яркие события последних 7 дней. Среди них:
- почему спин-оффы вредят «Звёздным войнам»;
- как нейросети могут помочь в разработке видеоигр;
- сериалы по комиксам Marvel ставят на паузу, что случилось?
Смотрите трансляция по этой ссылке в 20:35 мск. Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.
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