В World of Tanks раздадут награды за выполнение задач к 23 февраля

Компания Lesta Games рассказала, что игроков ждут ценные награды за выполнение внутриигровых активностей в World of Tanks. Геймерам будут предложены некоторые задачи в честь 23 февраля.

Одна из задач, «Сокрушительный урон», будет состоять из пяти частей, каждая из которых будет со своим условием. За их выполнение у игроков будет возможность получить в награду новый стиль «Арсенал танкиста», тематические декали «Звезда 1918» и «Кавалерийская атака», а также день премиум-аккаунта, снаряжение, личные резервы и другое полезное игровое имущество.

А ещё игроков ждёт значимое игровое событие «Общее дело», в котором они вместе с другими геймерами смогут определять внутриигровые скидки и бонусы.

Событие состоит из двух частей: фаза урона, когда игроки совместными усилиями набирают урон в общую копилку, и фаза скидок, когда игроки могут воспользоваться скидками и бонусами, заработанными вместе в течение предыдущей фазы.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Танков. Официальный видеоканал». Права на видео принадлежат Lesta Games.