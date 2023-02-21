Состоялся релиз ремейка Yakuza Ishin! — в игре появились герои основной серии
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21 февраля геймерам стала доступна видеоигра Like a Dragon: Ishin! — новая версия самурайского экшена Yakuza Ishin!. Разработчики также выпустили релизный трейлер, посвящённый проекту.
Оригинальная игра для PS3 и PS4 не пересекалась с основной серией, хотя некоторые персонажи были похожи внешне. Теперь же в Ishin появятся новые сюжетные линии и герои из главной Yakuza.
Согласно первым рецензиям, игра набрала около 80-82 баллов из 100 на всех основных платформах. Некоторые отмечают, что проект Sega сможет даже побороться за звание лучшей игры года.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation
Like a Dragon: Ishin! доступна на ПК, Xbox Series и PS4/5. В российском Steam купить игру не получится.
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