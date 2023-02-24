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«Мы ждали восемь лет и получили вот это». Игру «Отряд самоубийц» приняли смешанно

«Мы ждали восемь лет и получили вот это». Игру «Отряд самоубийц» приняли смешанно
Аудио-версия:
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Вчера Warner Bros. Games показала первый геймплей Suicide Squad: Kill the Justice League. Судя по всему, мнения об игре у аудитории разделились: кому-то показанное понравилось, а кто-то не верит в проект.

Больше всего просмотров геймплейного трейлера собралось на канале PlayStation. На нём же можно увидеть, что лайков накопилось 4,1 тыс., а дизлайков — 4,8 тыс.

Фото: YouTube

Я надеюсь, что это не как во «Мстителях», где ты снова и снова убиваешь одних и тех же ботов.
Нам пришлось ждать восемь лет игру от Rocksteady, и мы получили вот это.
Это новое обновление для «Мстителей» выглядит великолепно!
Что ж, теперь мы знаем, почему они так долго не показывали игровой процесс…
Если честно, ожидания от игры упали. Это типичный шутер от третьего лица.

Несмотря на негатив, есть и положительные отзывы, но их меньше.

Честно говоря, игра выглядит прилично. Мне интересно посмотреть, каким получится сюжет.
Ребята, я не могу дождаться эту игру.
Кажется, люди ненавидят эту игру ещё до её выхода — это странно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Warner Bros. Games.

Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая на ПК, PS5, Xbox Series.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Warner Bros. Games

Источник: «Чемпионат»

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