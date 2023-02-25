Из Atomic Heart уберут расистский отрывок мультфильма «Ну, погоди!»

В комнатах сохранения игры Atomic Heart есть телевизоры, на которых можно увидеть советский мультсериал «Ну, погоди!». Многие стримеры и журналисты обратили внимание на то, что в двенадцатой серии есть сцена, где присутствует абориген с луком, который похож на расистскую карикатуру. Mundfish пообещала удалить из игры этот фрагмент, потому что его многие геймеры тоже не оценили.

Команда Mundfish благодарит авторов PC Gamer за то, что они обратили на это наше внимание. Мы приносим извинения, если классический мультфильм или музыка оскорбила или обидела кого-то. Мы внесём правки во фрагменты, о которых идёт речь.

Отрывок с аборигеном из мультфильма «Ну, погоди!»

Видео доступно на VK. Права на видео принадлежат компании «Союзмультфильм».

Mundfish недавно также пообещала добавить в Atomic Heart настройку поля зрения и регулятор размера субтитров.