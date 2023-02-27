Like a Dragon: Ishin показала третий старт для Yakuza в Steam
Поделиться
Интерес игроков к серии Yakuza (или, как она теперь называется, Like a Dragon) несмотря на множество постоянных релизов, никуда не пропадает. К примеру, недавний ремейк исторический Yakuza: Ishin показал себя отлично в Steam — и это несмотря на проблемы ПК-версии из-за подвисаний.
«Ишин» показала третий результат среди всех Yakuza, но тут важно отметить, что у игры был платный период раннего доступа, из-за чего часть игроков начинала раньше — если бы все играли одновременно, пиковый онлайн мог быть и выше.
Показатели игр студии Ryu Ga Gotoku в Steam по пиковому онлайну:
- Yakuza: Like a Dragon — 9535 человек
- Yakuza 0 — 8985 человек
- Like a Dragon: Ishin — 8461 человек
- Judgment — 5606 человек
- Yakuza Kiwami — 3474 человека
- Yakuza Kiwami 2 — 3229 человек
- Yakuza 3 — 2740 человек
- Lost Judgment — 2269 человек
- Yakuza 6 — 1635 человек
- Yakuza 4 — 913 человек
- Yakuza 5 — 852 человека.
Комментарии
- 27 февраля 2023
-
20:14
-
19:59
-
19:59
-
19:34
-
19:28
-
19:14
-
18:52
-
18:30
-
18:19
-
18:08
-
17:55
-
17:44
-
17:31
-
17:26
-
16:55
-
16:39
-
16:08
-
15:40
-
15:13
-
14:49
-
14:43
-
14:20
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:16
-
12:53
-
12:45
-
12:24
-
12:13
-
12:10
-
11:51
-
11:40
-
11:07
-
10:23
Партнерский контент