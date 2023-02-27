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Like a Dragon: Ishin показала третий старт для Yakuza в Steam

Like a Dragon: Ishin показала третий старт для Yakuza в Steam
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Интерес игроков к серии Yakuza (или, как она теперь называется, Like a Dragon) несмотря на множество постоянных релизов, никуда не пропадает. К примеру, недавний ремейк исторический Yakuza: Ishin показал себя отлично в Steam — и это несмотря на проблемы ПК-версии из-за подвисаний.

«Ишин» показала третий результат среди всех Yakuza, но тут важно отметить, что у игры был платный период раннего доступа, из-за чего часть игроков начинала раньше — если бы все играли одновременно, пиковый онлайн мог быть и выше.

Показатели игр студии Ryu Ga Gotoku в Steam по пиковому онлайну:

  1. Yakuza: Like a Dragon — 9535 человек
  2. Yakuza 0 — 8985 человек
  3. Like a Dragon: Ishin — 8461 человек
  4. Judgment — 5606 человек
  5. Yakuza Kiwami — 3474 человека
  6. Yakuza Kiwami 2 — 3229 человек
  7. Yakuza 3 — 2740 человек
  8. Lost Judgment — 2269 человек
  9. Yakuza 6 — 1635 человек
  10. Yakuza 4 — 913 человек
  11. Yakuza 5 — 852 человека.
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