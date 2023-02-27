Like a Dragon: Ishin показала третий старт для Yakuza в Steam

Интерес игроков к серии Yakuza (или, как она теперь называется, Like a Dragon) несмотря на множество постоянных релизов, никуда не пропадает. К примеру, недавний ремейк исторический Yakuza: Ishin показал себя отлично в Steam — и это несмотря на проблемы ПК-версии из-за подвисаний.

«Ишин» показала третий результат среди всех Yakuza, но тут важно отметить, что у игры был платный период раннего доступа, из-за чего часть игроков начинала раньше — если бы все играли одновременно, пиковый онлайн мог быть и выше.

Показатели игр студии Ryu Ga Gotoku в Steam по пиковому онлайну: