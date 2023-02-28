Из Atomic Heart убрали отрывок мультфильма «Ну, погоди!», который посчитали расистским

Atomic Heart можно в какой-то степени назвать скандальной игрой. После выхода геймеры обратили внимание, что в одной из серий мультфильма «Ну, погоди!» было показано племя с чернокожими аборигенами. Это посчитали расизмом, а авторы извинились и пообещали удалить фрагмент.

И своё обещание они сдержали — в свежем патче, помимо различных улучшений, сообщается об удалении расистской сцены. Ещё разработчики исправили некоторые ошибки и поблагодарили геймеров за поддержку.

Фото: Steam

Напоминаем сам отрывок, который игроки посчитали расистским

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат компании «Союзмультфильм».

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила в основном положительные отзывы, однако у игры достаточно и слабых моментов.