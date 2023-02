Продажи Atomic Heart в Steam оказались ниже Sons of the Forest

Ресурс SteamDB опубликовал свежий чарт Steam за период с 21 по 28 февраля. Лидером по продажам оказался сурвайвал Sons of the Forest, а на втором месте расположилась Hogwarts Legacy. Atomic Heart заняла лишь третье место, обогнав космический симулятор Kerbal Space Program 2.

Также в списке есть портативный ПК Steam Deck, стратегия Company of Heroes 3 и Wo Long: Fallen Dynasty от авторов Nioh.

Чарт Steam с 21 по 28 февраля

Sons of the Forest (новинка). Hogwarts Legacy. Atomic Heart (новинка). Kerbal Space Program 2 (новинка). Steam Deck. Company of Heroes 3 (новинка). Call of Duty: Modern Warfare 2. Octopath Traveler 2 (новинка). Wo Long: Fallen Dynasty (предзаказ). Mahjong Soul.

Sons of the Forest доступна в раннем доступе на ПК, а в Atomic Heart можно также поиграть на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.