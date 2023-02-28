Стартовал новый сезон Battlefield 2042. Его фанаты особенно ждали

EA и DICE только что запустили уже четвёртый сезон Battlefield 2042, который фанаты особенно ждали. Совсем недавно разработчики вернули систему классов, а теперь окончательно отполировали её и ввели последнего нового персонажа шутера. Впереди только дальнейшая балансировка героев.
Главные нововведения четвёртого сезона под названием «Последние минуты»:
- новая карта — «Горячая точка» со ставкой на сражения вблизи;
- новый оперативник — Бласко. Разведчик, которая может ставить небольшую радиостанцию, не позволяющую наводиться на технику;
- новое оружие — компактный дробовик Super 500 и штурмовая винтовка RM68;
- легаси-оружие — СВД (BF3), Type 88 LMG (BF3);
Видео доступно на YouTube-канале Battlefield 2042. Права на видео принадлежат EA.
- новый боевой пропуск со множеством предметов косметики.
Видео доступно на YouTube-канале Battlefield 2042. Права на видео принадлежат EA.
Вдобавок в течение сезона также изменят одну из карт — «Обломки» (пустыня с разрушенным кораблём) — и введут больше нового контента. К примеру, ещё больше легаси-стволов из прошлых частей серии.
Но впереди как минимум ещё один новый сезон. С ним не добавят нового персонажа, но фанатов ждёт как минимум новая карта на основе «Завода» из Battlefield 2042 и переделка последней стартовой карты шутера — «Песочные часы».
Видео доступно на YouTube-канале Battlefield 2042. Права на видео принадлежат EA.
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