Видеокарты NVIDIA научили улучшать ролики на YouTube с ужасным качеством

NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт GeForce RTX под версией 531.18. Его главным нововведением стала поддержка технологии RTX Video Super Resolution, позволяющая улучшить качество картинки в низкокачественных или попросту размытых видео в интернете до разрешения 4К.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA. Права на видео принадлежат NVIDIA
В данный момент технология поддерживает видеокарты RTX 30-й и 40-й серии в браузерах Chrome и Edge. В дальнейшем NVIDIA планирует адаптировать RTX Video Super Resolution в 20-ю линейку графических чипов, однако точных сроков компания не ставит.
Как отмечает издание The Verge, чисто теоретически технологию можно исследовать даже в онлайн-кинотеатрах вроде Netflix. К примеру, пользователь может взять самую дешёвую подписку с качеством 480р и улучшить её с помощью RTX Video Super Resolution до 4К.
- 28 февраля 2023
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