Warner Bros. хочет развивать вселенную «Властелина колец» в духе «Звёздных войн»

На прошлой неделе New Line Cinema и Warner Bros. Pictures заключили долгосрочный контракт с Embracer Group на создание нескольких фильмов по «Властелину колец». Сейчас авторы уже приступили к написанию сценария будущих картин.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на анонимного инсайдера, у главы Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава уже есть план по развитию вселенной. Никаких конкретных деталей пока нет, однако источник предполагает, что новые проект по «Властелину колец» будут напоминать «Звёздные войны».

Судя по всему, инсайдер подразумевает недавнее возрождение Star Wars с релизом седьмого эпизода под названием «Пробуждение силы». Возможно, Warner Bros. также решит продолжить сагу уже с другими героями, однако в будущих проектах будут камео культовых персонажей вроде Арагорна (Вигго Мортенсен) и Леголаса (Орландо Блум).

Кроме того, не стоит исключать и перезаключение сделки с Embracer Group, по итогам которой Warner Bros. сможет выпускать в том числе и сериалы. В таком случае вселенная «Властелина колец» действительно будет сильно напоминать нынешние «Звёздные войны», по которым выходят как блокбастеры, так и телевизионные драмы.