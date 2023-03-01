Съёмки второго сезона сериала The Last of Us могут начаться в этом году
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Известно, что сериал The Last of Us точно получит второй сезон, но вот когда его будут снимать, информации не было. Недавно актёр Педро Паскаль, сыгравший в шоу Джоэла, рассказал, что, возможно, производство стартует в этом году.
Отвечая на вопрос журналиста издания Collider о начале съёмок, Паскаль не исключил, что снимать второй сезон будут в этом году.
В 2023 году? А сейчас у нас какое время года? Уже весна? Да, шанс определённо есть.
Первый сезон шоу вышел ещё не полностью. Для просмотра доступно семь эпизодов — восьмая серия, в которой Элли попадёт к каннибалам и встретится с персонажем Троя Бейкера, выйдет 6 марта.
Посмотреть шоу можно на HBO Max с субтитрами на русском языке, однако в России сервис не работает.
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