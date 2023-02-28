Седьмой эпизод сериала The Last of Us зрители оценили куда ниже других серий

27 февраля вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us, посвящённый Элли. Серия экранизирует дополнение Left Behind для оригинальной игры, которое рассказывает о прошлом героини: как она жила до встречи с Джоэлом и как проводила время с единственной подругой Райли.
На момент публикации заметки зрители оценили эпизод в 7,8/10 — это самая низкая оценка во всём сериале. В основном пользователи жалуются на очевидную концовку эпизода, а многие так и не смогли проникнуться отношениями подруг из-за того, что они не выглядят как подростки. А кто-то даже сравнивает эпизод с «Ходячими мертвецами» — причём не в пользу The Last of Us.
Оценки седьмого эпизода
Фото: IMDB
Некоторые отрывки из обзоров пользователей
80% эпизода ничего не происходит. Некоторые сцены так затянуты, что я даже разозлился. Я очень ждал эту серию! Теперь я сомневаюсь в своих вкусах. Может быть, это шоу не для меня.
Я очень хотел переживать за героинь, но у меня не вышло. Актрисы выглядят слишком старыми для меня. Если я не ошибаюсь, Элли должно быть 14 лет! А эти две девушки выглядят как взрослые.
Таких серий пруд пруди в «Ходячих мертвецах» и в «Бойтесь ходячих мертвецов». Понятия не имею, почему люди ставят эпизоду максимальные оценки. Первые несколько сезонов «Ходячих» намного лучше, чем это.
Седьмой эпизод — единственный во всём сериале, который меня разочаровал. События развиваются слишком медленно, и авторам нужно было добавить что-то ещё.
Следующая серия The Last of Us станет предпоследней и выйдет 6 марта. Финал первого сезона выйдет 13-го числа.
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