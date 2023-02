Седьмой эпизод сериала The Last of Us зрители оценили куда ниже других серий

В материале содержатся спойлеры сериала The Last of Us

27 февраля вышел седьмой эпизод сериала The Last of Us, посвящённый Элли. Серия экранизирует дополнение Left Behind для оригинальной игры, которое рассказывает о прошлом героини: как она жила до встречи с Джоэлом и как проводила время с единственной подругой Райли.

На момент публикации заметки зрители оценили эпизод в 7,8/10 — это самая низкая оценка во всём сериале. В основном пользователи жалуются на очевидную концовку эпизода, а многие так и не смогли проникнуться отношениями подруг из-за того, что они не выглядят как подростки. А кто-то даже сравнивает эпизод с «Ходячими мертвецами» — причём не в пользу The Last of Us.

Оценки седьмого эпизода Фото: IMDB

Некоторые отрывки из обзоров пользователей

80% эпизода ничего не происходит. Некоторые сцены так затянуты, что я даже разозлился. Я очень ждал эту серию! Теперь я сомневаюсь в своих вкусах. Может быть, это шоу не для меня.

Я очень хотел переживать за героинь, но у меня не вышло. Актрисы выглядят слишком старыми для меня. Если я не ошибаюсь, Элли должно быть 14 лет! А эти две девушки выглядят как взрослые.

Таких серий пруд пруди в «Ходячих мертвецах» и в «Бойтесь ходячих мертвецов». Понятия не имею, почему люди ставят эпизоду максимальные оценки. Первые несколько сезонов «Ходячих» намного лучше, чем это.

Седьмой эпизод — единственный во всём сериале, который меня разочаровал. События развиваются слишком медленно, и авторам нужно было добавить что-то ещё.

Следующая серия The Last of Us станет предпоследней и выйдет 6 марта. Финал первого сезона выйдет 13-го числа.