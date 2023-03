Из-за сериала The Last of Us на YouTube начали банить ролики из игры

Многие видеоблогеры начали жаловаться на YouTube, который массово удаляет геймплейные ролики игр серии The Last of Us за нарушение авторских прав.

У блогера под ником Speclizer «под нож» попали порядка 50 роликов. По заверению Speclizer, проблема кроется в саундтреке игры. Чтобы не попасть под бан, ему пришлось заменить оригинальную музыку на другую.

Фото: YouTube-канал Speclizer

Другие блогеры и летсплееры сообщают, что столкнулись с аналогичными DMCA-страйками. Некоторые уверены, что YouTube по ошибке воспринимает музыку из игр как саундтрек из одноимённого сериала HBO.

Представители HBO, Naughty Dog и YouTube пока не прокомментировали ситуацию.

Стало известно, что сериал The Last of Us точно получит второй сезон, но вот когда его будут снимать, информации не было. Недавно актёр Педро Паскаль, сыгравший в шоу Джоэла, рассказал, что, возможно, производство стартует в этом году.

Отвечая на вопрос журналиста издания Collider о начале съёмок, Паскаль не исключил, что снимать второй сезон будут в этом году.