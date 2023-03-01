Дженна Ортега: в «Крике 6» фанаты увидят самого жестокого убийцу в серии

На красной дорожке SAG Awards звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега заявила, что в «Крике 6» зрители увидят самую жестокую версию Призрачного лица в истории франшизы. По её словам, новый убийца не такой неуклюжий, каким был раньше, при этом он стал более «драматичным». Это значит, что в новой части ироничных или комедийных эпизодов практически будет.
Мне кажется, что мы всегда видели Призрачное лицо неуклюжим и даже забавным убийцей. А в новом фильме все смерти очень жестокие и трагичные, что привносит более драматичную атмосферу. Рекомендую зрителям приготовиться к новым «американским горкам».
Напомним, Дженна Ортега в «Крике 6» вновь воплотит образ Тары Карпентер, которая выжила в «Крике» 2022 года.
Видео со съёмок «Крика 6»
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Режиссёрами «Крика 6» выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали и за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Сюжетно фильм продолжит события пятой части. При этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.
Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.
- 1 марта 2023
-
21:10
-
20:49
-
20:20
-
19:41
-
19:02
-
18:34
-
18:03
-
18:03
-
17:55
-
17:28
-
17:10
-
16:39
-
16:10
-
15:33
-
15:24
-
15:05
-
14:51
-
14:40
-
14:18
-
13:53
-
13:23
-
13:07
-
12:50
-
12:43
-
12:12
-
11:41
-
11:15
-
11:00
-
10:47
-
10:17
-
09:44
-
09:03
-
08:45
-
02:28
-
01:20