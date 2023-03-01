Дженна Ортега: в «Крике 6» фанаты увидят самого жестокого убийцу в серии

На красной дорожке SAG Awards звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега заявила, что в «Крике 6» зрители увидят самую жестокую версию Призрачного лица в истории франшизы. По её словам, новый убийца не такой неуклюжий, каким был раньше, при этом он стал более «драматичным». Это значит, что в новой части ироничных или комедийных эпизодов практически будет.

Мне кажется, что мы всегда видели Призрачное лицо неуклюжим и даже забавным убийцей. А в новом фильме все смерти очень жестокие и трагичные, что привносит более драматичную атмосферу. Рекомендую зрителям приготовиться к новым «американским горкам».

Напомним, Дженна Ортега в «Крике 6» вновь воплотит образ Тары Карпентер, которая выжила в «Крике» 2022 года.

Видео со съёмок «Крика 6»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Режиссёрами «Крика 6» выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали и за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Сюжетно фильм продолжит события пятой части. При этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.

Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.