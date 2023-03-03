«Мне пришлось всё изменить». Режиссёр «Форсажа 10» — о работе над фильмом
Поделиться
Недавно режиссёр десятой части «Форсажа» Луи Летерье дал интервью изданию Total Film и рассказал о своей работе над лентой. Напомним, что изначально снимать ленту должен был Джастин Лин, который работал над франшизой в течение десяти лет.
По словам Летерье, ему пришлось изменить все наработки Лина и заставить фильм работать как цельное произведение.
Мне пришлось всё изменить. Я должен был заставить это работать так, как нужно.
Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с кинокомпанией Universal Pictures. Также сообщалось о неподобающем поведении Вина Дизеля на съёмках картины.
«Форсаж 10» выйдет 7 апреля 2023 года. Премьера одиннадцатого и последнего фильма запланирована на февраль 2024 года.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
09:43
-
09:02
-
08:37
-
01:54
-
01:24
-
00:52
-
00:40
-
00:09
- 2 марта 2023
-
21:49
-
21:38
-
21:37
-
21:17
-
21:02
-
20:46
-
20:37
-
20:24
-
20:17
-
19:56
-
19:35
-
19:05
-
18:50
-
18:31
-
18:30
-
18:18
-
17:49
-
17:47
-
17:12
-
16:41
-
16:16
-
15:49
-
15:26
-
15:18
-
15:14
-
14:52
-
14:39
Партнерский контент