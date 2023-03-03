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«Мне пришлось всё изменить». Режиссёр «Форсажа 10» — о работе над фильмом

«Мне пришлось всё изменить». Режиссёр «Форсажа 10» — о работе над фильмом
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Недавно режиссёр десятой части «Форсажа» Луи Летерье дал интервью изданию Total Film и рассказал о своей работе над лентой. Напомним, что изначально снимать ленту должен был Джастин Лин, который работал над франшизой в течение десяти лет.

По словам Летерье, ему пришлось изменить все наработки Лина и заставить фильм работать как цельное произведение.

Мне пришлось всё изменить. Я должен был заставить это работать так, как нужно.
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Джастин Лин покинул «Форсаж 10» из-за разногласий с кинокомпанией Universal Pictures. Также сообщалось о неподобающем поведении Вина Дизеля на съёмках картины.

«Форсаж 10» выйдет 7 апреля 2023 года. Премьера одиннадцатого и последнего фильма запланирована на февраль 2024 года.

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