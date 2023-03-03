В журналиста на Lima Major 2023 по Dota 2 выстрелили из окна автомобиля
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Российский киберспортивный комментатор Дмитрий CrystalMay Корчевинин, который сейчас работает на Lima Major 2023 по Dota 2, рассказал о напряжённой обстановке на месте проведения турнира.
По его словам, в одного из журналистов выстрелили рядом со стадионом.
Перу, конечно, место мемное. В одного из моих коллег выстрелили из проезжающей мимо тачки рядом с ареной. Всё ок, по нему не попали.
Чуть позже англоязычный журналист Malystryx поделился историей, как смог купить контрабандную куртку с The International за $ 18 — незнакомый парень просто вытащил нужный размер из рюкзака, хотя находился рядом с полицейским патрулём.
Первый игровой день Lima Major 2023 продолжался более 17 часов из-за массовых технических проблем на «Арене 1».
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