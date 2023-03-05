Тимофей Chronicle Хромов стал чемпионом VALORANT LOCK//IN в составе Fnatic

Европейский состав клуба Fnatic победил на элитном предсезонном турнире VALORANT Champions Tour 2023: LOCK//IN в Сан-Паулу.
В финале пятёрка, за которую выступают россиянин Тимофей Chronicle Хромов и финско-русский игрок Никита Derke Сырмытев, победила действующих чемпионов мира LOUD из Бразилии.
В ходе финальной серии Fnatic лидировала со счётом 2:0, однако позволила хозяевам площадки совершать камбэк. На пятой карте европейскому коллективу пришлось отыгрываться со счёта 3:11, но Fnatic смогли победить в дополнительное время — 3:2 (13:8, 13:7, 9:13, 8:13, 14:12).
Помимо чемпионского трофея, АFnatic получит $ 100 тыс., второй финалист — $ 60 тыс. Третье место поделили состав NAVI и корейская DRX, они выиграли по $ 40 тыс.
Предсезонный турнир LOCK//IN является одним из трёх крупнейших турниров сезона по командному шутеру от Riot Games — летом пройдёт глобальный «мастерс» в Токио, а на осень намечен чемпионат мира в Лос-Анджелесе.
- 5 марта 2023
-
02:54
-
02:18
- 4 марта 2023
-
23:23
-
21:22
-
20:34
-
18:49
-
18:21
-
17:53
-
17:16
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:22
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
02:09
-
02:02
-
01:37
-
01:12
- 3 марта 2023
-
23:33
-
22:14
-
22:01
-
21:29
-
21:04
-
20:39
-
20:19
-
20:15
-
19:41
-
19:18
-
18:43
-
18:06