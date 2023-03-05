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Тимофей Chronicle Хромов стал чемпионом VALORANT LOCK//IN в составе Fnatic

Европейский состав клуба Fnatic победил на элитном предсезонном турнире VALORANT Champions Tour 2023: LOCK//IN в Сан-Паулу.

В финале пятёрка, за которую выступают россиянин Тимофей Chronicle Хромов и финско-русский игрок Никита Derke Сырмытев, победила действующих чемпионов мира LOUD из Бразилии.

В ходе финальной серии Fnatic лидировала со счётом 2:0, однако позволила хозяевам площадки совершать камбэк. На пятой карте европейскому коллективу пришлось отыгрываться со счёта 3:11, но Fnatic смогли победить в дополнительное время — 3:2 (13:8, 13:7, 9:13, 8:13, 14:12).

Помимо чемпионского трофея, АFnatic получит $ 100 тыс., второй финалист — $ 60 тыс. Третье место поделили состав NAVI и корейская DRX, они выиграли по $ 40 тыс.

Предсезонный турнир LOCK//IN является одним из трёх крупнейших турниров сезона по командному шутеру от Riot Games — летом пройдёт глобальный «мастерс» в Токио, а на осень намечен чемпионат мира в Лос-Анджелесе.