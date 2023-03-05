Новая Counter-Strike в работе, а сыграть в неё дадут до 1 апреля – Ричард Льюис
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Слухи о переходе Counter-Strike на движок Source 2.0 ходят уже несколько лет — и, похоже, Valve готова сделать этот важный шаг. По данным известного киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, до 1 апреля 2023 года начнётся тестирование нового шутера.
Предполагается, что Counter-Strike на новом движке — это колоссальных размеров апдейт для Counter-Strike: Global Offensive. Обновление настолько масштабное, что после него игру могут переименовать, хотя источники сомневаются в финальном названии. Рабочее, судя по всему, Counter-Strike 2 — но игру вряд ли так назовут.
Самое популярная версия — просто Counter-Strike.
Отличительной особенностью новой версии для киберспортсменов станет повышенная частота обновлений сервера — 128, как у Valorant.
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