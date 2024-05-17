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«Есть солидные идеи»: Уилл Смит — о фильме «Я — легенда 2»

«Есть солидные идеи»: Уилл Смит — о фильме «Я — легенда 2»
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Уилл Смит побеседовал с изданием Entertainment Tonight и рассказал о работе над сиквелом культового фильма «Я — легенда». По его словам, у них с Майклом Б. Джорданом, который тоже сыграет в ленте ведущую роль, «есть солидные идеи» для ленты.

В детали, понятное дело, Смит вдаваться не стал, но подчеркнул, что ему нравится работать с Джорданом над картиной.

Около месяца назад мы провели пару недель вместе, работая над фильмом. Я думаю, что он выглядит здорово. У нас есть несколько действительно солидных идей. Надеюсь, мы воплотим их на экране вместе. Этот чувак знает своё дело.

Смит вернётся к роли доктора Роберта Невилла. Вторая часть расскажет историю после событий оригинальной картины. За основу сценарист сиквела Акива Голдсман взял финал, который был доступен лишь на DVD. В нём герой Смита выживает и покидает заражённый город вместе с Анной и Итаном. В обычной версии, которую крутили в кино и по ТВ, доктор Невилл умирал.

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