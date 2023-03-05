CS:GO в пятый раз с начала года обновила рекорд по онлайну в Steam
Поделиться
Соревновательный командный шутер Counter-Strike: Global Offensive вновь побил свой же рекорд по количеству одновременных игровых сессий в Steam — 4 марта в CS:GO вместе оказались 1 365 274 человека.
Предыдущее достижение было установлено всего девять дней назад: 26 февраля онлайн в шутере от Valve превысил 1,355 млн игроков. А всего это уже пятый рекорд с начала года — с каждой неделей игроков становится всё больше.
Фото: SteamDB
Сами разработчики объясняют растущую популярность правилом «Легко освоить, трудно стать мастером» — CS:GO очень простая, но на изучение деталей игры могут уйти годы.
Ранее появились слухи, что новая версия Counter-Strike на движке Source 2 уже близка в релизу. Тестирование может начаться до 1 апреля.
Комментарии
- 5 марта 2023
-
15:01
-
14:57
-
14:39
-
14:05
-
13:45
-
13:28
-
13:07
-
12:57
-
12:31
-
02:54
-
02:18
- 4 марта 2023
-
23:23
-
21:22
-
20:34
-
18:49
-
18:21
-
17:53
-
17:16
-
16:36
-
16:00
-
15:25
-
15:00
-
14:22
-
13:48
-
13:39
-
13:25
-
13:04
-
12:37
-
02:09
-
02:02
-
01:37
-
01:12
- 3 марта 2023
-
23:33
-
22:14
-
22:01
Партнерский контент