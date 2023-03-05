CS:GO в пятый раз с начала года обновила рекорд по онлайну в Steam

Соревновательный командный шутер Counter-Strike: Global Offensive вновь побил свой же рекорд по количеству одновременных игровых сессий в Steam — 4 марта в CS:GO вместе оказались 1 365 274 человека.

Предыдущее достижение было установлено всего девять дней назад: 26 февраля онлайн в шутере от Valve превысил 1,355 млн игроков. А всего это уже пятый рекорд с начала года — с каждой неделей игроков становится всё больше.

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Фото: SteamDB

Сами разработчики объясняют растущую популярность правилом «Легко освоить, трудно стать мастером» — CS:GO очень простая, но на изучение деталей игры могут уйти годы.

Ранее появились слухи, что новая версия Counter-Strike на движке Source 2 уже близка в релизу. Тестирование может начаться до 1 апреля.