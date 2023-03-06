«Я думал, что сыграю щелкуна». Трой Бейкер — о своём появлении в сериале The Last of Us

В вышедшем сегодня эпизоде сериала The Last of Us появился персонаж Троя Бейкера — в игре The Last of Us актёр сыграл Джоэла. Бейкеру досталась роль Джеймса — члена общины каннибалов во главе с Дэвидом. Джеймс появлялся и в тайтле.
В интервью изданию Deadline Бейкер рассказал, что даже не рассчитывал получить такую роль. Он думал, что сможет сыграть максимум щелкуна, а когда узнал о роли второстепенного персонажа, то был рад принять предложения Крейга Мейзина и Нила Дракманна.
Нил сказал мне: «У нас есть персонаж, которого мы присмотрели для тебя, если ты будешь заинтересован. Если не будешь, то всё в порядке». Слушайте, я думал, что сыграю щелкуна. Потом, когда я прочитал сценарий и познакомился с Джеймсом, то подумал: «Хорошо, это отличный вызов».
Также Бейкер отметил, что изначально не был в восторге от того, что по The Last of Us снимут сериал. Однако Дракманн смог переубедить актёра. В итоге его мнение о шоу сложилось исключительно положительное.
Посмотреть восьмую и предыдущие серии можно на HBO Max с субтитрами на русском языке. В России сервис не работает.
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