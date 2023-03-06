Фанаты показали, как могла бы выглядеть GTA San Andreas на движке Unreal Engine 5
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Команда графических дизайнеров с YouTube-канала TeaserPlay выпустила фанатский трейлер ремейка культовой игры GTA San Andreas, если бы он был сделан на движке Unreal Engine 5.
В ролике энтузиасты показали Грув Стрит с видом из дома CJ, а также основных персонажей и сцены из наиболее известных миссий — например, погоню за поездом на мотоцикле с Биг Смоуком.
Видео доступно на YouTube-канале TeaserPlay. Права на видео принадлежат TeaserPlay.
Пользователи в комментариях высоко оценили уровень графики — некоторые признались, что хотели бы поиграть в такой ремастер GTA San Andreas.
Ранее датамайнер и инсайдер под ником Tez2 сообщил, что GTA 6 может выйти в конце 2024 года, но не будет содержать сразу весь запланированный контент.
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