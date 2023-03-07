YouTube откажется от оверлейной рекламы в видео через месяц

С 6 апреля видеохостинг YouTube перестанет встраивать в видеоролики рекламные объявления в виде всплывающих баннеров, которые закрывают или прерывают часть контента.

Компания подтвердила своё решение в сообщении на справочном форуме YouTube.

Это поможет зрителям улучшить впечатления от просмотра и переключить своё внимание на более эффективные форматы рекламы. Оверлеи — это устаревший формат рекламы, который только мешает зрителям.

Фото: YouTube

Стоит отметить, что такая реклама уже давно пропала из мобильных приложений и сейчас доступна только в веб-версии на ПК. Её заменили рекламные ролики перед началом, в середине или в конце видео, которые при этом можно пропустить.

С 6 апреля авторы больше не смогут добавлять оверлейные объявления в YouTube Studio. Чем Google планирует заменить этот вид рекламы, пока неизвестно.