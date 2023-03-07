Игроки в Dota 2 раскритиковали Valve за патч 7.32e

Пользователи форумов и соцсетей по большей части оказались недовольны балансным обновлением 7.32e для Dota 2.

По мнению игроков, Valve слишком долго не меняла мету игры — последний крупный апдейт 7.32 вышел в августе прошлого года, и с того времени одни и те же герои и стратегии успели надоесть как обычным геймерам, так и зрителям киберспортивных турниров.

Многие ждали релиза 7.33, надеясь на глобальные изменения в игровом процессе, однако разработчики Dota 2 лишь изменили характеристики отдельных персонажей и предметов.

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При этом пользователи расходятся во мнениях относительно большого патча 7.33, который Valve спешно пообещала выпустить в конце апреля после первой реакции аудитории.

Одни надеются, что разработчик оригинальной DotA IceFrog действительно вернулся и ему просто не хватило времени. Среди них, к примеру, стример Александр Nix Левин:

Может, условный IceFrog не успел что-то сделать, и вера ещё остаётся. Но ситуация грустная, потому что этот патч делали те же разработчики, которые и до этого два года занимались «Дотой». А эти челы — ужас, они ничего не делают в игре, кроме +2/-2. Любой человек может делать их работу.

Другие же признаются, что после стольких неудач Valve вряд ли сможет сделать что-то интересное, а также указывают, что для выхода масштабного обновления просто нет времени из-за плотного расписания турниров.