AMD может, но не хочет делать конкурента RTX 4090

У AMD есть все возможности, чтобы создать и представить миру полноценного конкурента флагманским видеокартам RTX 4090 от NVIDIA на базе RDNA 3. Но компания не хочет этого делать. По словам вице-президента по вычислительным и графическим продуктам компании Рика Бергмана, это была бы очень дорогая карта. Плюс к этому она бы потребляла гораздо больше энергии, чем линейка Radeon RX 7000.

Бергман заявил, что AMD никогда не планировала и не собирается завоёвывать рынок с помощью условной флагманской видеокарты. Компания стремится выпускать максимально сбалансированные в плане цены и качества продукты.

При этом неясно, собирается ли AMD выпускать мощные карты в будущем. В принципе, у компании и так всё хорошо — в том числе благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Sony.

AMD продала Sony процессоров на сумму более $ 3,7 млрд. Это 16% от годовой выручки американского производителя в 2022 году. Таким образом, Sony стала крупнейшим клиентом AMD за последние годы. Росту выручки игрового сегмента также поспособствовали продажи Xbox Series, которые также используют процессоры американского гиганта, однако там цифры куда ниже.