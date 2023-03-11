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Джаред Лето и «Блондинка» стали лауреатами антипремии «Золотая малина»

Джаред Лето и «Блондинка» стали лауреатами антипремии «Золотая малина»
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Стали известны победители знаменитой антипремии «Золотая малина». Награду в категории «Худший фильм» забрала лента «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Актриса сыграла в ней Мэрилин Монро. Фильм также удостоился статуэтки за худший сценарий.

Джареда Лето стал победителем в номинации «Худший актёр», а Том Хэнкс получил награду в категории «Худшая мужская роль второго плана» за роль в ленте «Элвис». Том также победил в номинации «Худший экранный дуэт». А Колин Фаррелл получил приз за восстановление репутации за яркую роль в картине «Банши Инишерина».

В номинации за худшую женскую роль организаторы антипремии присудили награду себе — за скандальную ситуацию с 12-летней актрисой, которую они изначально выдвигали в этой категории.

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Победители антипремии «Золотая малина»

  • Худший фильм — «Блондинка».
  • Худшая мужская роль — Джаред Лето («Морбиус»).
  • Худший ремейк, плагиат или сиквел — «Пиноккио» (Disney).
  • Худший сценарий — «Блондинка».
  • Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона («Морбиус»).
  • Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс («Элвис»).
  • Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»).
  • Худший режиссёр — Машин Ган Келли и Мод Сан («Добрый траур»).
  • Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).
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