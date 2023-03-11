Джаред Лето и «Блондинка» стали лауреатами антипремии «Золотая малина»

Стали известны победители знаменитой антипремии «Золотая малина». Награду в категории «Худший фильм» забрала лента «Блондинка» с Аной де Армас в главной роли. Актриса сыграла в ней Мэрилин Монро. Фильм также удостоился статуэтки за худший сценарий.

Джареда Лето стал победителем в номинации «Худший актёр», а Том Хэнкс получил награду в категории «Худшая мужская роль второго плана» за роль в ленте «Элвис». Том также победил в номинации «Худший экранный дуэт». А Колин Фаррелл получил приз за восстановление репутации за яркую роль в картине «Банши Инишерина».

В номинации за худшую женскую роль организаторы антипремии присудили награду себе — за скандальную ситуацию с 12-летней актрисой, которую они изначально выдвигали в этой категории.

Победители антипремии «Золотая малина»

Худший фильм — «Блондинка».

— «Блондинка». Худшая мужская роль — Джаред Лето («Морбиус»).

— Джаред Лето («Морбиус»). Худший ремейк, плагиат или сиквел — «Пиноккио» (Disney).

— «Пиноккио» (Disney). Худший сценарий — «Блондинка».

— «Блондинка». Худшая женская роль второго плана — Адриа Архона («Морбиус»).

— Адриа Архона («Морбиус»). Худшая мужская роль второго плана — Том Хэнкс («Элвис»).

— Том Хэнкс («Элвис»). Худший экранный дуэт — Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»).

— Том Хэнкс и его лицо в латексе («Элвис»). Худший режиссёр — Машин Ган Келли и Мод Сан («Добрый траур»).

— Машин Ган Келли и Мод Сан («Добрый траур»). Приз за восстановление репутации — Колин Фаррелл («Банши Инишерина»).