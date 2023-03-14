Battlefield 2042 стала бесплатной на три дня в Steam. Как скачать игру в России?
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13 марта Electronic Arts запустила в Steam бесплатный доступ к Battlefield 2042. Игроки могут полностью бесплатно сыграть в шутер в период с 13 по 16 марта — акция закончится в 21:00 мск.
Как бесплатно поиграть в Battlefield 2042 в России
К сожалению, игра недоступна в российском Steam, однако способ скачать игру и спокойно поиграть всё же есть. Для этого нужно воспользоваться уже привычным способом через команду «Выполнить» в Windows. Для этого необходимо:
- запустить Steam;
- найти в поиске Windows команду «Выполнить»;
- ввести steam://install/1517290 и установить игру в нужную директорию. После этого она также появится в вашей библиотеке.
Команда выглядит вот так
Данный способ абсолютно легален и проверен редакцией «Чемпионата» на работоспособность. После этого в Battlefield 2042 можно полностью бесплатно играть до 16 марта 21:00 мск.
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Комментарии
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