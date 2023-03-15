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Первый эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет режиссёр «Игры престолов»

Первый эпизод сериала «Бегущий по лезвию 2099» снимет режиссёр «Игры престолов»
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Amazon нашла постановщика пилотного эпизода «Бегущего по лезвию 2099» — нового сериала по киберпанковой вселенной «Бегущий по лезвию». Им станет Джереми Подесва, режиссёр некоторых эпизодов «Игры престолов» и «Подпольной империи» для HBO. Он также выступит продюсером шоу.

Шоураннером проекта стала Силка Луиза, известная по «Сияющим». В производстве также участвует создатель оригинального «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт, а за сюжет отвечает сценарист «Логана» Майкл Грин.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущего по лезвию 2049» режиссёра Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса, актёрского состава и хотя бы примерной даты выхода. Судя по всему, шоу не стоит ждать раньше 2024 года.

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