Съёмки последнего фильма Квентина Тарантино стартуют этой осенью — THR

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Квентин Тарантино уже приступил к работе над своим десятым, последним фильмом. Лента получила название The Movie Critic («Кинокритик») — сценарий написал лично сам постановщик, а к производству картины он собирается приступить этой осенью.
Известно, что события фильма развернутся в конце 1970-х годов: журналисты предполагают, что лента расскажет о Полин Кейл. Это известнейший американский кинокритик и эссеист, внёсшая большой вклад в киноиндустрию. В конце 1970-х она как раз недолго проработала консультантом компании Paramount — возможно, именно про этот период в жизни женщины и хочет рассказать зрителям Тарантино.
Квентин Тарантино, постановщик «Криминального чтива», «Бешеных псов» и недавнего «Однажды в… Голливуде», уже не раз говорил, что за свою карьеру снимет именно 10 фильмов и закончит с режиссурой в свои 60 лет. Возможно, будущая картина действительно станет последней для культового постановщика.
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