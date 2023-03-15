Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исследование: игры на Windows 11 работают на 10% хуже всего из-за одной настройки

Исследование: игры на Windows 11 работают на 10% хуже всего из-за одной настройки
Аудио-версия:
Комментарии

Сразу после релиза Windows 11 эксперты выяснили, что настройки по умолчанию в новой операционной системе приводят к снижению производительности в играх по сравнению с Windows 10. Тогда стало понятно, что дело в так называемой «Безопасности на основе виртуализации» (VBS) — функции, предотвращающей выполнение потенциально опасного кода в памяти компьютера. При её отключении производительность вырастала на довольно внушительные 10–15%.

Издание Tom's Hardware протестировало, как сейчас работают игры на Windows 11 с включённой VBS. Авторы запускали игры на компьютере с процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, 32 ГБ ОЗУ и Sabrent Rocket 4 Plus-G SSD M.2. Выяснилось, что та самая настройка всё ещё снижает производительность игр — где-то на целых 10%.

График тестирования игр с включённой и отключённой VBS

График тестирования игр с включённой и отключённой VBS

Фото: Tom's Hardware

В целом эксперты отмечают, что Microsoft так и не удалось уменьшить влияние функции на компьютеры с Windows 10 и Windows 11. Они порекомендовали отключить «Безопасность на основе виртуализации», если вы хотите получить максимальную производительность в играх.

Новость по теме
Для WIndows 11 вышло обновление с чат-ботом Bing и улучшенным Блокнотом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023