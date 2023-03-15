Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вновь сыграют вместе в комедийном сериале от Apple

По информации издания Deadline, закадычные друзья Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон вновь сыграют в сериале друг с другом. Apple заказала целый сезон безымянного комедийного шоу, сценаристом и продюсером которого выступит Дэвид Уэст Рид («Шиттс Крик», «Предсказание»).
Макконахи и Харрельсон сыграют двух старых друзей, живущих по соседству. В какой-то момент их дружба подвергнется серьёзной проверке после того, как их семьи начнут жить все вместе на одном ранчо в Техасе. Других деталей, включая дату премьеры и полноценный актёрский состав, о сериале пока нет.
Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон дружат с середины 90-х после съёмок в фильмах «Добро пожаловать в Голливуд» и «Эд из телевизора». Впоследствии оба актёра сыграли главные роли в первом сезоне детективной драмы «Настоящий детектив» от HBO, вышедшем в 2014 году.
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