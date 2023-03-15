Продюсер «Пиратов Карибского моря» верит в возвращение Джонни Деппа

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер не исключает, что Джонни Депп вернётся к образу харизматичного капитана Джека Воробья в продолжении. Об этом он заявил на недавно прошедшей церемонии награждения премии «Оскар».

Посмотрим. Лично я был бы рад возвращению Деппа. Мне хочется увидеть его в фильме. Это всё, что я сейчас могу вам сказать.

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.

Джерри Брукхаймер уже вовсю работает над «Пиратами Карибского моря: День в море». В картине будут играть молодые актёры. Подробности ленты авторы раскроют позже.

В желании вернуть Джонни во франшизу продюсер признавался в декабре прошлого года. Однако здесь всё зависит как от решений Disney, так и от самого Деппа.

Ранее сам Джонни Депп говорил, что не вернётся в «Пиратов Карибского Моря», даже если ему предложат гонорар в $ 300 млн. Кроме того, актёр обвинил Disney в лицемерии и попытках обогатиться на его наследии.