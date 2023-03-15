Продюсер «Пиратов Карибского моря» верит в возвращение Джонни Деппа

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер не исключает, что Джонни Депп вернётся к образу харизматичного капитана Джека Воробья в продолжении. Об этом он заявил на недавно прошедшей церемонии награждения премии «Оскар».
Посмотрим. Лично я был бы рад возвращению Деппа. Мне хочется увидеть его в фильме. Это всё, что я сейчас могу вам сказать.
Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.
Джерри Брукхаймер уже вовсю работает над «Пиратами Карибского моря: День в море». В картине будут играть молодые актёры. Подробности ленты авторы раскроют позже.
В желании вернуть Джонни во франшизу продюсер признавался в декабре прошлого года. Однако здесь всё зависит как от решений Disney, так и от самого Деппа.
Ранее сам Джонни Депп говорил, что не вернётся в «Пиратов Карибского Моря», даже если ему предложат гонорар в $ 300 млн. Кроме того, актёр обвинил Disney в лицемерии и попытках обогатиться на его наследии.
- 15 марта 2023
-
17:49
-
17:16
-
16:41
-
16:33
-
15:57
-
15:34
-
15:20
-
15:05
-
14:35
-
14:28
-
13:57
-
13:50
-
13:44
-
13:31
-
13:10
-
12:57
-
12:36
-
12:30
-
11:45
-
11:24
-
10:41
-
10:05
-
09:30
-
09:06
-
08:37
-
01:23
-
01:03
-
00:50
-
00:25
-
00:16
- 14 марта 2023
-
22:09
-
20:46
-
20:16
-
20:05
-
19:54