Джерри Брукхаймер: Джонни Депп может легко вернуться к «Пиратам Карибского моря»

Продюсер Джерри Брукхаймер дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём топ-менеджер подтвердил, что новые «Пираты Карибского моря» с Марго Робби не отменены: над фильмом продолжают работать сценаристы. По его словам, Disney сейчас трудится сразу над двумя картинами по франшизе: один как раз с Марго Робби, а второй куда ближе к премьере — он расскажет новую историю с молодым актёрским составом.
Самое интересное, что Брукхаймер был бы рад, если бы к «Пиратам» вернулся Джонни Депп, который играл капитана Джека Воробья. Однако здесь всё зависит как от решений Disney, так и от самого Деппа.
О возвращении надо спросить самого Деппа. Я не могу ответить на этот вопрос, правда. Я бы хотел, чтобы он был в фильме. Он мой друг и потрясающий актёр. Очень жаль, что личная жизнь вот так проникает во всё, что мы делаем.
Брукхаймер отметил, что Disney вряд ли когда-нибудь сможет придумать достойное завершение истории Джека Воробья. Сценаристы уже пытались сделать это, однако он раз за разом продолжал возвращаться.
Ранее сам Джонни Депп говорил, что не вернётся в «Пиратов Карибского Моря», даже если ему предложат гонорар в $ 300 млн. Кроме того, актёр обвинил Disney в лицемерии и попытках обогатиться на его наследии.
- 20 декабря 2022
-
16:44
-
16:13
-
16:00
-
15:42
-
15:39
-
15:07
-
14:55
-
14:31
-
14:03
-
14:00
-
13:32
-
13:20
-
12:57
-
12:51
-
12:42
-
12:31
-
11:48
-
11:37
-
10:50
-
10:05
-
09:41
- 19 декабря 2022
-
22:58
-
21:22
-
20:21
-
19:51
-
19:22
-
18:55
-
18:42
-
18:31
-
18:02
-
17:38
-
17:15
-
16:47
-
16:29
-
16:23