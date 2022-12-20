Джерри Брукхаймер: Джонни Депп может легко вернуться к «Пиратам Карибского моря»

Продюсер Джерри Брукхаймер дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём топ-менеджер подтвердил, что новые «Пираты Карибского моря» с Марго Робби не отменены: над фильмом продолжают работать сценаристы. По его словам, Disney сейчас трудится сразу над двумя картинами по франшизе: один как раз с Марго Робби, а второй куда ближе к премьере — он расскажет новую историю с молодым актёрским составом.

Самое интересное, что Брукхаймер был бы рад, если бы к «Пиратам» вернулся Джонни Депп, который играл капитана Джека Воробья. Однако здесь всё зависит как от решений Disney, так и от самого Деппа.

О возвращении надо спросить самого Деппа. Я не могу ответить на этот вопрос, правда. Я бы хотел, чтобы он был в фильме. Он мой друг и потрясающий актёр. Очень жаль, что личная жизнь вот так проникает во всё, что мы делаем.

Брукхаймер отметил, что Disney вряд ли когда-нибудь сможет придумать достойное завершение истории Джека Воробья. Сценаристы уже пытались сделать это, однако он раз за разом продолжал возвращаться.

Ранее сам Джонни Депп говорил, что не вернётся в «Пиратов Карибского Моря», даже если ему предложат гонорар в $ 300 млн. Кроме того, актёр обвинил Disney в лицемерии и попытках обогатиться на его наследии.