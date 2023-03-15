Инсайдер назвал цены на видеокарту RTX 4070 от NVIDIA

Рекомендованная цена видеокарты RTX 4070 Founders Edition составит $ 749, а версия модели от сторонних производителей будет стоить на $ 50 дороже — $ 799. Этой информацией поделился блогер под ником Moore's Law Is Dead. Он давно специализируется на связанных с NVIDIA инсайдах.

Выходит, референсная модель карты будет стоить на $ 50 дешевле RTX 4070 Ti, которая поступила в продажу в начале этого года.

Референсная — это значит, что карта сделана разработчиком чипа. То есть RTX 4070 Founders Edition — это продукт, созданный специалистами NVIDIA.

Ряд СМИ предполагает, что RTX 4070 Founders Edition станет доступна для покупки в апреле. А, по заверению Moore's Law Is Dead, первые обзоры карты выйдут 12 апреля.

Инсайдер hongxing2020 ранее называл возможную дату старта продаж видеокарты RTX 4070 — это может произойти через месяц, 13 апреля. Ожидается, что NVIDIA может сделать анонс 21 марта во время конференции Graphics Technology Conference.