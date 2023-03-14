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Продажи NVIDIA RTX 4070 могут стартовать 13 апреля

Продажи NVIDIA RTX 4070 могут стартовать 13 апреля
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Портал VideoCardz опубликовал заявление инсайдера hongxing2020, который назвал возможную дату старта продаж видеокарты NVIDIA RTX 4070 — это может произойти через месяц, 13 апреля.

Ожидается, что NVIDIA могут сделать анонс 21 марта во время конференции Graphics Technology Conference.

Ранее СМИ уже сообщали о том, что карта выйдет в апреле, но не называли точного числа.

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Технические характеристики NVIDIA RTX 4070 стали известны в декабре — тогда инсайдеры сообщали, что она слишком похожа на RTX 4070 Ti. Тогда ожидалось, что обе карты выйдут одновременно в январе 2023 года.

Судя по всему, релиз RTX 4070 отложили, чтобы успеть продать как можно больше видеокарт серии RTX 3000 и дождаться анонса конкурента в виде Radeon RX 7800.

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