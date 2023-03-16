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«Шазам! Ярость богов» получил смешанные оценки критиков

«Шазам! Ярость богов» получил смешанные оценки критиков
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Прошедшей ночью спало эмбарго на публикацию рецензий второй части «Шазама!». Критики сошлись во мнении, что продолжение получилось слабее оригинала почти во всём, однако некоторые выделили и светлые моменты ленты.

На сайте Metacritic у картины всего 51 балл из 100, а уровень свежести на Rotten Tomatoes составил 67%. В целом впечатления получились смешанными. Похвалы удостоились Закари Левай, интересный сюжет и визуальные эффекты. Однако под критику попало то, что картина потеряла шарм оригинала: её называют не такой смешной, трогательной и душевной.

Фото: Metacritic

Фото: Rotten Tomatoes

По мнению критика издания IGN, сиквел получился масштабнее, однако из-за этого он потерял частичку души.

«Шазам! Ярость богов» — это весёлый, чаще всего забавный фильм, в котором Билли Бэтсон собрал семью юных героев. Каждая из дочерей Атласа привносит на экран что-то уникальное, однако разочаровывает то, что цепляющий шарм первого фильма отошёл на второй план.

Как отметил критик Variety, первый фильм выделялся и был чем-то особенным, а вторая часть получилась типичной супергеройской картиной.

Злодеи побеждены, мифология расширена, но реальная история здесь заключается в том, что сага о супергероях, которая, казалось, предоставляла возможности для чего-то необычного, в конечном итоге приобрела вид любой другой франшизы.
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Премьера картины состоится 17 марта 2023 года, но в России фильм официально не покажут.

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