«Я очень много слушаю Daft Punk». Дженна Ортега рассказала о любимой музыке
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Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега много рассказывала о своей жизни, а недавно она поделилась, какую музыку буквально затирает до дыр в последнее время. Как оказалось, актриса большая фанатка французского музыкального дуэта Daft Punk.
Как отметила Ортега, больше всего ей по душе альбомы Discovery и Homework. По словам актрисы, они занимают особое место в плейлисте.
Я очень много слушаю Discovery и Homework от Daft Punk. В последнее время эти альбомы занимают важное место в моем плейлисте. Не знаю почему. Думаю, я снова переживаю фазу Daft Punk.
Новость по темеДженна Ортега несколько раз отказывалась сниматься в «Уэнсдей»
Также актриса отметила, что ей очень сильно нравится творчество Ника Кейва. У Ортеги, режиссёра «Крика 6» Мэттью Беттинелли и Мейсона Гудинга, также снявшегося в фильме, есть общий плейлист с работами Кейва и другими композициями.
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