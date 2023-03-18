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В Dota 2 усилили нового персонажа Муэрту

В Dota 2 усилили нового персонажа Муэрту
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Ночью с 17 на 18 марта Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2.

Были обновлены файлы локализации, а среди игровых апдейтов можно выделить только изменения персонажа Muerta — судя по всему, разработчики решили сделать нового героя чуть сильнее.

Муэрта — как побеждать за нового героя Dota 2. Советы, лучшие предметы и билд Муэрта — как побеждать за нового героя Dota 2. Советы, лучшие предметы и билд

Список изменений:

  • Базовое время атаки уменьшено с 1,7 до 1,6 секунды;
  • Длительность страха от рикошета Dead Shot уменьшена с 1,25/1,5/1,75/2 до 1/1,2/1,4/1,6 секунд;
  • Длительность Pierce the Veil увеличена на 0.35 секунды, чтобы учитывать время превращения;
  • Дополнительный урон Pierce the Veil Pierce the Veil увеличен с 50/75/100 до 50/100/150;
  • Талант 25-го уровня «+20% к шансу срабатывания Gunslinger Gunslinger» заменен на «The Calling The Calling призывает двух дополнительных духов»;
  • Талант 20-го уровня «The Calling The Calling призывает двух дополнительных духов» заменен на «+20% к шансу срабатывания Gunslinger Gunslinger»;
  • Талант 15-го уровня «+25 к урону» усилен до «+35 к урону».
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