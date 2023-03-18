В Dota 2 усилили нового персонажа Муэрту

Ночью с 17 на 18 марта Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2.

Были обновлены файлы локализации, а среди игровых апдейтов можно выделить только изменения персонажа Muerta — судя по всему, разработчики решили сделать нового героя чуть сильнее.

Список изменений: