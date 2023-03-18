В Dota 2 усилили нового персонажа Муэрту
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Ночью с 17 на 18 марта Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2.
Были обновлены файлы локализации, а среди игровых апдейтов можно выделить только изменения персонажа Muerta — судя по всему, разработчики решили сделать нового героя чуть сильнее.
Список изменений:
- Базовое время атаки уменьшено с 1,7 до 1,6 секунды;
- Длительность страха от рикошета Dead Shot уменьшена с 1,25/1,5/1,75/2 до 1/1,2/1,4/1,6 секунд;
- Длительность Pierce the Veil увеличена на 0.35 секунды, чтобы учитывать время превращения;
- Дополнительный урон Pierce the Veil Pierce the Veil увеличен с 50/75/100 до 50/100/150;
- Талант 25-го уровня «+20% к шансу срабатывания Gunslinger Gunslinger» заменен на «The Calling The Calling призывает двух дополнительных духов»;
- Талант 20-го уровня «The Calling The Calling призывает двух дополнительных духов» заменен на «+20% к шансу срабатывания Gunslinger Gunslinger»;
- Талант 15-го уровня «+25 к урону» усилен до «+35 к урону».
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