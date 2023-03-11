Муэрта — как побеждать за нового героя Dota 2. Советы, лучшие предметы и билд

7 марта в Dota 2 вышел патч 7.32e, главным событием которого стал релиз нового персонажа — Muerta. Герой быстро взлетел в топ по популярности и, даже несмотря на низкий процент побед, продолжает оставаться там сейчас.

В этом материале мы разберём преимущества и недостатки Муэрты в обычных играх, а также попробуем представить её перспективы в соревновательных матчах (где она, несомненно, совсем скоро появится).

Новый тип керри

Как это часто бывает, в первые дни нового героя используют в самых разных амплуа. Однако киберспортсмены и аналитики сходятся в том, что Muerta наиболее эффективна на первой позиции, чуть менее полезна — на второй.

Объяснить это просто: способности персонажа наносят урон, который можно увеличить покупкой дорогих предметов. Чтобы раскрыть свой потенциал, Муэрте нужен фарм — в теории подойдёт и мид-линия, но там обычно больше ценятся опыт и быстрая прокачка скиллов, чем золото и айтемы.

Основной атрибут персонажа — интеллект, но при этом у персонажа ещё и высокий прирост ловкости (три за один уровень), что тоже влияет на урон. Что касается статистических показателей, немного провисает лишь сила, но недостаток здоровья герой компенсирует тем, что становится почти неуязвим в ультимейте с Black King Bar.

Характеристики Muerta в Dota 2 Фото: Dota2.Ru

Конечно, всегда можно остановить Муэрту с помощью заклинаний сквозь BKB (Black Hole от Enigma, ультимейт Beastmaster и так далее). Но в остальных случаях герой может безнаказанно наносить урон соперникам несколько секунд подряд, что тоже очень важно для керри.

Из главных особенностей стоит выделить серьёзный магический урон с ультимейта, который делает Muerta уникальным керри. Да, это легко законтрить покупкой того же Black King Bar, но сама механика довольно любопытна и может помочь в отдельных ситуациях (например, против Terrorblade и Morphling).

Интересно, что у самого популярного героя в Dota 2 очень низкий винрейт: сейчас команда с Муэртой выигрывает лишь в 45% случаев. Но это вовсе не говорит, что персонаж плохой. Причина в том, что поиграть на новом герое хотят все, не всегда понимая его сильных сторон (это, кстати, происходит почти со всеми новыми персонажами).

Как видим, винрейт растёт каждый день — люди банально лучше понимают героя Фото: Dotabuff

Способности и прокачка

Высокий урон Муэрты дополняют интересные спеллы.

Dead Shot (Q) позволяет выпустить пулю по цели, атакуя и замедляя её. Механика не нова, но огромный радиус (который к тому же ещё увеличивается талантом на 15-м уровне) позволяет контролировать соперников на задней линии.

The Calling (W) выглядит не так сильно, как его аналоги у других персонажей, но полезен при фарме стаков, что важно для керри. К тому же магический ущерб здоровью соперников здорово выглядит в комбинации с прокастерами: Enigma, Magnus и так далее.

Дальность применения способности Dead Shot Фото: Dotabuff

Пассивка Gunslinger — то, что нужно керри. Дополнительная атака с вероятностью 50% (на последнем уровне прокачки) выглядит имбой, резко увеличивая урон в секунду.

При этом важно заметить, что на линии спелл не так полезен, как остальные. Поэтому большинство игроков предпочитают поочерёдно качать Dead Shot и The Calling, оставляя пассивку на потом.

Фото: Dotabuff

Что касается ультимейта, о нём уже сказано выше. Pierce the Veil (R) переводит физический урон в магический, увеличивая его — в то время как сама Муэрта становится невосприимчива к физическим атакам.

Да, героям с BKB или другим иммунитетом к магии это совсем не страшно. Но Black King Bar не действует вечно, и остановить вовремя включившуюся в тимфайт Муэрту банально нечем. К тому же ряд персонажей не любят магические атаки, хотя имеют защиту от физического урона: против таких новый герой как нельзя кстати.

Покупка предметов

Закуп на Muerta похож на итембилд большинства метовых керри, но с рядом особенностей. Кроме того, многое зависит от ситуации, что особенно важно при выборе предметов для героя первой позиции.

К примеру, в начале Муэрте покупают Tango, 1–2 Faerie Fire и 3–4 Iron Branch. Но если против вас на линии оказывается активный кастер, на первые деньги лучше приобрести Magic Stick, который почти сразу можно загрейдить в Magic Wand.

Из того, что нужно покупать обязательно, выделим Black King Bar. Даже если кажется, что против Муэрты мало неприятных способностей, это выглядит лучшим вариантом для грейда ульта. В теории можно купить и Linken Sphere, если против вас герой типа Beastmaster.

Вариант сборки от экс-керри Invictus Gaming Фото: Dotabuff

Ещё важно понимать, что предметы должны бафать не только физический, но и магический урон. Для Muerta отлично подойдёт Gleipnir, крайне популярен и полезен Ethereal Blade. В начале игры можно купить как промежуточный айтем Falcon Blade или Witch Blade, не особенно популярные на керри.

В остальном — полная свобода. Часто на Муэрте можно увидеть предметы на статы и «физику», актуальные в текущей мете: Eye of Skadi, Silver Edge, Mjollnir. Особенно приятно смотрится Daedalus, криты от которого улучшает пассивка.

С другой стороны, характер персонажа позволяет купить и предметы типа Revenant's Brooch, Orchid/Bloodthorn, Yasha and Kaya. Пожалуй, такую разноплановость тоже можно засчитать в плюсы герою — Муэрта может играться по-разному в зависимости от ситуации.

Самые популярные предметы для Muerta Фото: Dotabuff

Перспективы в киберспорте

Как и любой новый персонаж, Муэрта ещё не добавлена в соревновательный режим Captains Mode. Скорее всего, это изменится через несколько месяцев — обычно героя включают в CM незадолго до The International.

Правда, уже сейчас про-игроки высказываются о герое с осторожностью — он выглядит сырым и при этом не всегда зайдёт в драфт. При том, что концептуально он может быть интересен, в киберспортивной «Доте» чаще предпочитают проверенные, универсальные решения.

Вот, например, слова керри Thunder Awaken Алексея Smiling Knight Свиридова:

Muerta очень нравится визуально, её анимации. У неё прикольный третий скилл, но второй ощущается бесполезным. Думаю, Muerta чуть ниже среднего по силе, но если её апнут, то она будет очень сильной.

Фото: Valve

Но вряд ли Муэрты совсем не будет в пиках. При необходимости Valve немного улучшат героя, чтобы «продать» его перед The International (вероятно, тогда же появятся и первые косметические предметы для Muerta), но даже в текущем состоянии найдутся ситуации, где новый чар будет лучшим решением.

В любом случае механики Муэрты — это то, что ещё долго придётся изучать и профессионалам, и обычным игрокам. Пока же мы получили интересного героя, который стал хорошим разогревом перед глобальным патчем 7.33 в конце апреля.