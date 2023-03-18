Бен Аффлек: Майкл Джордан помог нам в создании фильма AIR о становлении фирмы Nike

Знаменитый актёр и режиссёр Бен Аффлек в интервью изданию The Hollywood Reporter признался, что легенда НБА Майкл Джордан принял участие в создании картины AIR. По словам Аффлека, знаменитый спортсмен сильно повлиял на «человечную» сторону этой деловой истории.

Бен заявил, что для него было важно получить от Джордана устное одобрение этой ленты, и он его получил. Актёр подчеркнул, что знаком с Майклом лично и нередко играет с легендой баскетбола в карты. По его словам, Джордан хоть и внёс вклад в картину, но он не упоминается в титрах и даже не получил за помощь гонорар.

Он был тем, кто рассказал мне о руководителе Nike Говарде Уайте, которого не было в оригинальном сценарии. И я сказал: «Есть какие-нибудь анекдоты о твоём отце? И, не вдаваясь в подробности, он рассказал о своей маме, которой не было в сценарии, вот тогда я и понял, о чём должен быть этот фильм.

Напомним, этот фильм рассказывает о продавце кроссовок Nike Сонни Ваккаро и соучредителе компании Филе Найте — о том, как они смогли подписать контракт с молодой звездой баскетбола Майклом Джорданом. В результате этого сотрудничества бренд прославился на весь мир.

Сначала AIR покажут в кинотеатрах — премьера намечена на 5 апреля. После кинопроката он станет доступен в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.