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По ещё не вышедшей «Мятежной луне» Зака Снайдера уже делают игру

По ещё не вышедшей «Мятежной луне» Зака Снайдера уже делают игру
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Режиссёр Зак Снайдер во время подкаста The Nerd Queens рассказал, что по его фильму «Мятежная луна», который ещё не вышел, уже делают ролевую видеоигру.

По словам Снайдера, проект будет «огромным и захватывающим». Другие детали постановщик не раскрыл. Снайдер предположил, что ему, возможно, вообще не следовало говорить об этом.

Хочу сказать об одной вещи, с которой я действительно отлично провожу время. Я не знаю, должен ли я вообще говорить об этом, но эта RPG, которую мы делаем, — она настолько захватывающая, такая интенсивная и такая огромная.
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Кто отвечает за разработку игры, неизвестно. Снайдер не раскрыл и платформы, для которых тайтл разрабатывается.

«Мятежная луна» — научно-фантастический фильм Зака Снайдера. Ленту разделят на две части, а первая выйдет в конце этого года.

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