По ещё не вышедшей «Мятежной луне» Зака Снайдера уже делают игру

Режиссёр Зак Снайдер во время подкаста The Nerd Queens рассказал, что по его фильму «Мятежная луна», который ещё не вышел, уже делают ролевую видеоигру.

По словам Снайдера, проект будет «огромным и захватывающим». Другие детали постановщик не раскрыл. Снайдер предположил, что ему, возможно, вообще не следовало говорить об этом.

Хочу сказать об одной вещи, с которой я действительно отлично провожу время. Я не знаю, должен ли я вообще говорить об этом, но эта RPG, которую мы делаем, — она настолько захватывающая, такая интенсивная и такая огромная.

Кто отвечает за разработку игры, неизвестно. Снайдер не раскрыл и платформы, для которых тайтл разрабатывается.

«Мятежная луна» — научно-фантастический фильм Зака Снайдера. Ленту разделят на две части, а первая выйдет в конце этого года.