Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раздача Battlefield 2042 в PS Plus сделала шутер невероятно популярным на PS4 и PS5

Battlefield 2042 обошла GTA 5 и стала одной из самых популярных игр на PlayStation
Комментарии

Battlefield 2042 стала самой крупной игрой в мартовской раздаче игр для подписчиков PS Plus. Судя по всему, некогда провальный шутер от EA приняли с большим энтузиазмом: сейчас игра занимает пятое место в списке самых популярных игр PlayStation.

Об этом сообщает портал True Trophies, который измерил популярность Battlefield 2042 на основе полученных трофеев у 3 млн активных профилей. Авторы исследования выяснили, что за последние недели вовлечённость игроков в шутер выросла на 578% — сейчас игра популярнее GTA 5, Rocket League, Overwatch 2, Apex Legends и Destiny 2.

График популярности игр на PlayStation

График популярности игр на PlayStation

Фото: True Trophies

Сейчас в Battlefield 2042 идёт четвёртый сезон, в котором вернули систему классов, ввели последнего нового персонажа шутера, добавили новую карту и внесли множество других изменений.

Новость по теме
Стартовал новый сезон Battlefield 2042. Его фанаты особенно ждали
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023