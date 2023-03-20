Магазин приложений RuStore не предустанавливают в России. Это противоречит закону

Российский магазин приложений RuStore для устройств на операционной системе Android до сих пор не начали предустанавливать на завезённые и продаваемые в Россию смартфоны. И это вопреки обязательству предустановки «стора» с 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.
Как выяснил журналист, приложение RuStore не появилось ни на одном из смартфонов, которые завезли в Россию с начала 2023 года. Проверка велась в магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «Мегафон».
Как рассказал источник издания, предустановка RuStore и других российских приложений со стороны продавцов в настоящий момент невозможна. Дело в том, что «значимая доля поставок смартфонов» выполняется по механизму параллельного импорта без согласия производителей. В Минцифры же заявили, что появление смартфонов с предустановленным RuStore может зависеть в том числе от времени производства и завоза партий в страну.
Предустанавливать RuStore на смартфоны в момент покупки также невозможно, так как в этом случае продавцам потребуются пароли и личные данные клиента, что приведёт к увеличению очередей и вызова недовольства у покупателей, считает источник.
- 20 марта 2023
-
19:54
-
19:33
-
19:05
-
19:03
-
18:34
-
18:12
-
17:47
-
17:23
-
16:56
-
16:23
-
15:53
-
15:33
-
15:33
-
15:10
-
15:03
-
14:56
-
14:42
-
14:20
-
14:08
-
13:37
-
13:36
-
13:04
-
12:58
-
12:40
-
12:16
-
11:37
-
10:50
-
10:18
-
09:49
-
09:06
-
08:32
- 19 марта 2023
-
18:44
-
18:17
-
17:33
-
17:14