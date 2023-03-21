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В Atomic Heart сыграло больше 5 млн человек

В Atomic Heart сыграло больше 5 млн человек
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Студия Mundfish раскрыла первые результаты Atomic Heart — за первые три недели в шутер сыграли аж 5 млн человек. Это немало, однако стоит учитывать, что игра бесплатно доступна в Xbox Game Pass.

Фото: Mundfish

Учредитель компании Mundfish и создатель Atomic Heart Роберт Багратуни прокомментировал столь высокие результаты.

Мы в восторге от невероятных отзывов на нашу первую игру. Команда усердно трудилась с 2017 года, чтобы создать проект, который станет ультимативной игрой. И мы рады, что Atomic Heart смогла найти такой отклик у игроков по всему миру.

Багратуни подтвердил, что команда продолжает работу над улучшением Atomic Heart и уже вовсю трудится над сюжетными дополнениями. Мнения игроков про игру, кстати, будут учтены при создании DLC.

Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор Atomic Heart безумно старается быть превосходной игрой, но это не новый «Сталкер». Обзор

Atomic Heart вышел 21 февраля на ПК и консолях, показав один из лучших результатов за 2023 год в Steam. Игра также породила множество мемов и обсуждений в социальных сетях.

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