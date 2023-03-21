В Atomic Heart сыграло больше 5 млн человек
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Студия Mundfish раскрыла первые результаты Atomic Heart — за первые три недели в шутер сыграли аж 5 млн человек. Это немало, однако стоит учитывать, что игра бесплатно доступна в Xbox Game Pass.
Фото: Mundfish
Учредитель компании Mundfish и создатель Atomic Heart Роберт Багратуни прокомментировал столь высокие результаты.
Мы в восторге от невероятных отзывов на нашу первую игру. Команда усердно трудилась с 2017 года, чтобы создать проект, который станет ультимативной игрой. И мы рады, что Atomic Heart смогла найти такой отклик у игроков по всему миру.
Багратуни подтвердил, что команда продолжает работу над улучшением Atomic Heart и уже вовсю трудится над сюжетными дополнениями. Мнения игроков про игру, кстати, будут учтены при создании DLC.
Atomic Heart вышел 21 февраля на ПК и консолях, показав один из лучших результатов за 2023 год в Steam. Игра также породила множество мемов и обсуждений в социальных сетях.
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