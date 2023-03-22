Вышла четвёртая серия нового сезона «Мандалорца»
Поделиться
Сегодня среда — это значит, что на Disney+ состоялась премьера свежей, четвёртой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть её можно на соответствующем сервисе, но в России он не работает.
Первую серию аудитория приняла прохладно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Третий эпизод тоже не оценили по достоинству, поскольку он резко выбился из повествования сериала и рассказал новую историю.
В третьем сезоне основная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу.
Следующая, пятая серия, выйдет через неделю — 29 марта.
Комментарии
- 22 марта 2023
-
11:09
-
10:40
-
10:18
-
09:32
-
09:13
-
08:43
-
02:05
-
01:39
-
00:51
-
00:23
-
00:02
- 21 марта 2023
-
20:41
-
20:20
-
19:58
-
19:27
-
19:13
-
18:44
-
18:18
-
17:49
-
17:22
-
16:54
-
16:26
-
15:58
-
15:43
-
15:33
-
15:07
-
14:56
-
14:41
-
14:31
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:15
-
13:00
-
12:49
Партнерский контент