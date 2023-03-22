Вышла четвёртая серия нового сезона «Мандалорца»

Сегодня среда — это значит, что на Disney+ состоялась премьера свежей, четвёртой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть её можно на соответствующем сервисе, но в России он не работает.

Первую серию аудитория приняла прохладно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Третий эпизод тоже не оценили по достоинству, поскольку он резко выбился из повествования сериала и рассказал новую историю.

В третьем сезоне основная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу.

Следующая, пятая серия, выйдет через неделю — 29 марта.