Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла четвёртая серия нового сезона «Мандалорца»

Вышла четвёртая серия нового сезона «Мандалорца»
Комментарии

Сегодня среда — это значит, что на Disney+ состоялась премьера свежей, четвёртой серии третьего сезона сериала «Мандалорец». Посмотреть её можно на соответствующем сервисе, но в России он не работает.

Первую серию аудитория приняла прохладно, отмечая множество слабых моментов, однако ко второму эпизоду ситуация улучшилась — с его выходом рейтинг третьего сезона заметно подскочил. Третий эпизод тоже не оценили по достоинству, поскольку он резко выбился из повествования сериала и рассказал новую историю.

Почему Мандалор уничтожен и откуда пришли мандалорцы. Предыстория сериала «Мандалорец» Почему Мандалор уничтожен и откуда пришли мандалорцы. Предыстория сериала «Мандалорец»

В третьем сезоне основная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету и вернуть себе честь, которую он потерял при спасении маленького существа Грогу.

Следующая, пятая серия, выйдет через неделю — 29 марта.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023