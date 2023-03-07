Почему Мандалор уничтожен и откуда пришли мандалорцы. Предыстория сериала «Мандалорец»

Всё, что нужно знать о прошлом культовой для «Звёздных войн» планеты.

Несмотря на то что ни в одном из девяти фильмов слово «мандалорец» ни разу не звучало, эти воины стали одним из символов «Звёздных войн». Началось всё с внезапной популярности Бобы Фетта и продолжилось в книгах, комиксах и сериалах. Так сформировался образ одного из самых самобытных народов далёкой-далёкой Галактики.

Но всё же кто такие мандалорцы и как сильно на их историю повлияла отмена расширенной вселенной? Об этом и многом другом рассказываем в данном материале.

Старый канон

История мандалорцев началась в древние времена, когда далёкая-далёкая Галактика выглядела совершенно иначе. На Корусанте проживали воинственные таунги — раса родственных людям существ, которые выделялись высоким ростом, большой физической силой и серой кожей.

Такой набор характеристик делал их прирождёнными воинами, что на долгие годы превратило их в доминирующую силу на планете. Однако их господству пришёл конец, когда против них объединились остальные народы. Развязалась кровопролитная война, закончившаяся изгнанием таунгов с Корусанта.

Таунги Фото: Disney

Поиски нового дома продлились довольно долго и завершились только тогда, когда под предводительством Мандалора Первого ими была захвачена планета, населённая гигантскими неразумными ящерами мифозаврами. Всех рептилий быстро истребили, а сами кочевники разделились на кланы и расселились по планете, названной в честь правителя — Мандалор.

Центральное место в мандалорской культуре занимали культы семьи и войны, которые служили стержнем их идентичности. Причём если раньше таунги сражались ради жертв богам, то со временем они стали поклоняться самой войне как единственному средству существования. Поэтому они были помешаны на различном оружии, часто конфликтовали даже друг с другом, но при этом строго следовали своему кодексу чести.

Неудивительно, что с таким характером мандалорцы воевали налево и направо со всеми подряд. После таких «крестовых походов» было покорено множество планет и систем, а завоёванные расы или подчинялись, или уничтожались.

В конце концов они ввязались в Великую войну ситхов. Однако вместо лёгкой победы воинственная раса потерпела мощное поражение и потеряла лучших воинов. Но хуже всего было то, что в многочисленных сражениях погибла значительная часть таунгов вместе с их лидером Мандалором Неукротимым.

Мандалор Неукротимый Фото: Disney

Оказавшись на грани вымирания, мандалорцы начали активно пополнять свои ряды за счёт покорённых народов. Теперь представитель любой расы мог встать на их путь. Достаточно было пройти испытание, чтобы доказать крепость духа и верность идеалам кодекса чести. К большому удивлению, желающих оказалось так много, что очень скоро они смогли оправиться от значительных потерь.

Подобные социальные изменения не могли не сказаться на идеологии и культуре народа. С этого момента слово «мандалорец» перестало обозначать отдельную расу, а стало описанием всех тех, кто решил следовать и развивать древние традиции и обычаи таунгов, что со стороны походило на культ.

Кроме пополнения численности, новый правитель Мандалор Наивысший активно готовился к новой войне, в этот раз ради мести за прошлые поражения. Все новички проходили обучение, флотилия увеличилась до колоссальных размеров, а арсеналы ломились от запасов оружия. Зародилось движение неокрестоносцев, которое заковало разношёрстное воинство в однотипную броню, ввело жёсткую иерархию и железную дисциплину.

Совсем скоро слабость Республики, амбиции Мандалора Наивысшего и постоянные манипуляции ситхов привели к Мандалорским войнам — одному из самых кровопролитных конфликтов в истории «Звёздных войн».

Крестоносцы ураганом сметали республиканские флоты, разоряли целые системы и уничтожали один мир за другим. Переломить ситуацию смог только рыцарь-джедай Реван. В очном бою он сумел убить вражеского правителя, а в Великой последней битве возле Малакора V использовал секретное оружие, которое уничтожило почти всю армаду кораблей.

Мандалорцы Старой Республики Фото: Disney

После столь мощного разгрома мандалорцам с большим трудом удалось сохранить свои традиции и идентичность. Без крепкой лидерской руки кланы распались и рассеялись по миру. Теперь это была не единая грозная сила, а разрозненные отряды наёмников, бандитов, пиратов, гладиаторов, охотников за головами, согласных работать на любого, кто мог заплатить. Естественно, ни о какой чести говорить уже не приходилось.

Редкие попытки вновь всех собрать не увенчались особыми успехами. В итоге они успевали засветиться в разных конфликтах, как на стороне Республики, так и за ситхов. Во время Войны клонов Джанго Фетт стал донором для Великой армии Республики. Кроме того, множество его соплеменников было привлечено в качестве инструкторов, тренеров и командиров.

Во времена Империи мандалорцы старались не вмешиваться в общегалактические разборки. И только после вторжения более жестоких йуужань-вонгов Бобе Фетту удалось объединить все кланы и внести значительный вклад в общую победу.

Новый канон и «Мандалорец»

После отмены расширенной вселенной древняя история расы осталась без изменений: в прошлом они были воинственным народом, который регулярно воевал со всеми подряд и ввёл агрессивную экспансию на тех, до кого получалось дотянуться.

Однако теперь случилось одно серьёзное нововведение, значительно повлиявшее на уже устоявшийся облик соплеменников Дина Джарина. Оказалось, что в какой-то момент мандалорцы отказались от своей истории и традиций, превратившись в пацифистов.

«Войны клонов» Фото: Disney

Столь радикальное изменение в идеологии случилось из-за очередной войны, превратившей поверхность Мандалора в выжженную и отравленную пустыню. Выжившие жители построили новые кубические города и спрятались под их защитным куполом, а заодно полностью отвергли насилие и перешли на нейтральную сторону.

Ожидаемо, не все поддержали резкие изменения. Достаточно воинов ещё держались за старые идеалы и грезили о возвращении былого величия. Все они были сосланы на луну Конкордия, где они собрались в полутеррористическую организацию «Дозор смерти», возглавляемую Пре Визсла. Он желал свергнуть законную правительницу герцогиню Сатин Крайз, захватить власть и вернуть прежние порядки. Так он пытался втянуть Мандалор в Войну клонов, организовал беспорядки и даже неудачно посотрудничал с сепаратистами.

Немаловажным козырем в борьбе за лидерство считался тёмный меч, фамильный артефакт рода Визсла. Этот древний световой клинок собрал Тарр Визсла – первый мандалорец, принятый в Орден джедаев. После его смерти оружие хранилось в Храме джедаев, пока наследники дома не выкрали его обратно и не объединили вокруг себя почти весь Мандалор.

Тёмный меч (справа) Фото: DIsney

Дело в том, что в древние времена символом силы и власти служила Маска Мандалора, выточенная из кости мифозавра и переходившая от одного правителя к другому. Без этого церемониального атрибута ни один кандидат не мог претендовать на объединение кланов.

Но после одного из многочисленных конфликтов Маска была утеряна, а мощь того или иного лидера стало олицетворять это устройство. Поэтому в глазах многих позиции Пре Визслы выглядели легитимнее герцогини Крайз.

В конце концов «Дозор смерти» объединил силы с Дартом Молом и устроил переворот. Но забрак не успокоился, а бросил вызов Пре Визсле, победил его в бою и прибрал тёмный меч с властью в свои руки. Тут же в городах вспыхнула гражданская война, что послужило поводом для ввода республиканских войск. Осада Мандалора стала одним из последних сражений Войн клонов, после которой планета оказалась в подчинении Империи, а новым губернатором назначили Гар Саксона.

При новом руководстве мандалорцы отошли от пацифизма, а часть из них вошли в состав имперских суперкоммандос. В имперскую эпоху случилось одно из наиболее трагичных событий в истории Мандалора — «Великая чистка».

Империя уничтожила местные города, большинство мандалорцев было убито, а выжившие рассеялись по Галактике и были вынуждены скрываться. Главной целью было установление контроля над запасами бескара. Неудивительно, что Дин Джарин и его соплеменники ненавидели всё, что было связано с Империей.

Бо-Катан из «Войн клонов» и «Мандалорца» Фото: Disney

За несколько лет до битвы при Явине началось восстание против имперской оккупации. После кровопролитных сражений местным удалось свергнуть имперского ставленника. Новым лидером стала Бо-Катан Крайз, сестра герцогини Сатин и бывшая правая рука Визслы, которой присягнули на верность несколько влиятельных кланов. Однако до восстановления былого величия было ещё очень далеко.

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Сериал «Мандалорец» постепенно раскрывает новые детали истории мандалорцев после падения Империи. Третий сезон должен стать очень важным, поскольку главный герой отправится на родную планету в поисках прощения.