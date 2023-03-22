Авторы Hellblade 2 показали поразительно реалистичную анимацию лица

На ивенте GDC 2023 студия Ninja Theory презентовала ролик, посвящённый лицевой анимации в Senua's Saga: Hellblade 2. Напомним, игру разрабатывают на движке Unreal Engine 5.

В ролике главная героиня игры Сенуа, которую играет Мелина Юргенс, произносит мощный диалог. Девушка всем своим видом транслирует реальные тревожные эмоции — гнев, злость, ненависть и полную готовность «уничтожить богов». Для достижения максимального эффекта разработчики советуют смотреть ролик в разрешении 4К и с качественным звуком или в хороших наушниках.

Демонстрация лицевой анимации в Senua's Saga: Hellblade 2

Видео доступно на YouTube-канале Ninja Theory. Права на видео принадлежат Ninja Theory.

Точная дата выхода Hellblade 2 пока неизвестна. Игра станет доступна пользователям Xbox Series и ПК.