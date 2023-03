Стала известна точная дата выхода игры про Голлума из «Властелина колец»

Студия Daedalic Entertainment назначила точную дату выхода приключенческого стелс-экшена The Lord of the Rings: Gollum, события которого разворачиваются в мире «Властелина колец». Игра выйдет 25 мая на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. До конца года проект доберётся и до Nintendo Switch.

На официальных каналах студии Daedalic и издательства Nacon на Twitch уже показывают новые геймплейные ролики проекта.

Новый геймплей The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum покажет приключения Голлума в период первых глав «Властелина колец», когда герой попал в плен к Саурону и был допрошен Гэндальфом. Игроку предстоит начать путь с Мглистых гор, оказаться в крепости Барад-дур и в чащах Лихолесья.

Важным в путешествиях Голлума станет выбор, который определит характер персонажа. Также герой сможет сражаться, но делать это он будет скрытно, используя различные хитрости.