«Стражи Галактики 3» будут длиться столько же, сколько «Мстители: Война бесконечности»
Поделиться
Похоже, «Стражи Галактики 3» будут одним из самых продолжительных фильмов киновселенной Marvel. Согласно данным издания The Direct, обратившим внимание на сайт Atomic Tickets, хронометраж ленты составит 2 часа и 29 минут.
Это на 12 минут больше, чем у второй части «Стражей Галактики» и ровно столько же, сколько у «Мстителей: Войны бесконечности». Впереди триквела про Стражей Галактики «Мстители: Финал», «Чёрная пантера: Ваканда навеки» и «Вечные».
Фото: Atomic Tickets
«Стражи Галактики 3» — заключительный фильм франшизы про команду, в котором нынешний состав мы увидим вместе в последний раз. Лента будет эмоциональной и местами даже мрачной, а центральная роль в истории достанется Ракете.
«Стражи Галактики 3» выйдут 5 мая.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
10:52
-
10:19
-
09:41
-
09:21
-
08:36
-
01:09
-
00:34
- 23 марта 2023
-
23:59
-
23:46
-
21:52
-
21:23
-
20:48
-
20:22
-
19:54
-
19:34
-
18:52
-
18:28
-
17:59
-
17:38
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:48
-
15:33
-
15:25
-
15:01
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
13:38
-
13:35
-
13:02
-
12:43
-
12:08
-
11:27
Партнерский контент